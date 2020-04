Recherche vraagt foto's van museumbezoekers in onderzoek naar kunstroof Singer Laren

LAREN - Mensen die de afgelopen tijd een bezoek hebben gebracht aan museum Singer Laren worden gevraagd om door hen gemaakte foto's op te sturen naar de politie. De recherche hoopt dat de foto's kunnen helpen in het onderzoek naar de kunstroof uit Singer Laren vorige maand.

Door de foto's van bezoekers te bestuderen wil de recherche er achter komen of de dader al eerder voorwerk heeft gedaan. "Het zou zomaar kunnen dat we op foto's van museumbezoekers mensen zien die zich verdacht ophouden en op foto's van verschillende bezoeken weer terugkeren. Dat zou het onderzoeksteam goed kunnen helpen", vertelt politiewoordvoerder Remy van Berkesteijn.

Dat de politie zich nu ook richt op foto's van museumbezoekers wil niet zeggen dat de camerabeelden van het museum zelf niet voldoen. "We proberen simpelweg zo veel mogelijk beeld te verzamelen. Bezoekers van het museum hebben mogelijk toch weer andere plekjes gefotografeerd en sowieso vanuit een heel ander standpunt. Daar hopen we wat aan te hebben. Hoe meer beeld we hebben, hoe beter."

Tachtig tips

De politie toonde vorige week bewakingsbeelden van de kunstroof waarbij het werk 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' van Vincent van Gogh werd gestolen. Daarop was goed te zien hoe de dader met een grote moker eerst de glazen toegangsdeur van het museum aan flarden sloeg. Dat deed hij vervolgens nog een keer met twee tussendeuren van gewapend glas. Eenmaal in de museumzaal grist de dader razendsnel het schilderij van de muur, stopt hij het onder zijn arm en rent naar buiten.

De politie heeft tot nu toe meer dan tachtig tips gekregen over de zaak. De politie kreeg onder meer tips over de motor waarmee de dader naar het museum reed en heeft inmiddels ook kunnen spreken met de bestuurder van een bestelbus die rond het tijdstip van de diefstal op maandag 30 maart langs het museum reed.