Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer sporten: "Ze zijn er echt aan toe"

HEERHUGOWAARD - Kickbokstrainer Ruud Alwart van Mejiro Gym in Heerhugowaard staat te popelen om weer om aan de slag te gaan met zijn leerlingen. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen vanaf vandaag weer sporten. De les die voor vanmiddag gepland staat, is al vol. "Er is heel veel belangstelling voor."

Voorlopig mogen kinderen tot en met twaalf jaar onder begeleiding buiten sporten. Kinderen die ouder zijn moeten anderhalve meter afstand houden. Ook mogen er geen ouders langs de lijn staan en moeten de kinderen thuis douchen.

Gezellige boel

Alwart wil vandaag, op het grasveldje naast de gym, met een groep van zo'n dertig leerlingen aan de slag gaan. "Dat zal wel een gezellige boel worden", vertelt Alwart. "De leerlingen zitten al heel erg lang thuis en daar zullen ze zo onderhand wel gek van worden. De kinderen, en eigenlijk wij allemaal, zijn er echt aan toe."

Er zit volgens Alwart nog wel een addertje onder het gras. Er mag namelijk alleen buiten gesport worden. Omdat kickboksen een binnensport is, is het nog even de vraag of hij wel met de kinderen naar het grasveld mag om daar te trainen. "We moeten nog toestemming krijgen van de gemeente dus dat is nog wel even spannend. Maar ik heb goede hoop dat het goed komt."

Gereset

Als het niet doorgaat, kunnen de kinderen altijd nog de online lessen van de kickboksschool volgen. Toch haalt dat het volgens Ruud niet bij de echte trainingen. Dat is volgens hem veel meer dan alleen lesgeven. "Er zijn ook kinderen en volwassenen met gedragsproblemen. Elke stoot tijdens het kickboksen is een ontlading. En na een uur trainen ben je weer helemaal gereset. "