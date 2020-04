Groep zoekt vrijwilligers om 'het groene monster' uit Zaandam te verdrijven

ZAANDAM - Ondanks pogingen om de Japanse duizendknoop te doen verdwijnen, duikt de plant weer op in de gemeente Zaanstad. Vrijwilligers zijn daarom met elkaar bezig om de 'terroristenplant' op te doeken.

NH Nieuws

Jolanda van Hoogendoorn is een van de beheerders van de Facebookgroep Groen Zaans en initiatiefnemer. Samen met een groep van 25 personen ruimt ze op verschillende plaatsen de plant op. "Ik denk dat als je met veel mensen allemaal wat doet, kunnen we de duizendknoop bestrijden. Veel handen maken licht werk." De Japanse duizendknoop is een van de hardnekkigste soorten onkruid en kent bijnamen als 'het groene monster' en de 'moeder aller onkruiden'. Die naam ontleent de plant omdat het maar liefst tien centimeter per week kan groeien en dwars door asfalt en funderingen heen boort. Kwaad niet met kwaad bestrijden Jolanda hoopt dat meer mensen zich aansluiten bij het initiatief. "Ik denk dat als je met een paar mensen twee uurtjes bezig bent, je er zo doorheen bent", zegt Jolanda, terwijl ze zelf een grote knoop uit de grond vist. Daarbij moet wel gezegd worden dat het over een paar vierkante meter gaat. Wie alle duizendknopen uit de gemeente wil verwijderen is waarschijnlijk wel langer zoet.

"We willen alleen kwaad niet met kwaad bestrijden", zegt Jolanda. Daarmee bedoelt ze dat ze de planten op een verantwoorde manier wil verwijderen. "We gebruiken geen gif zoals sommige gemeenten wel doen. Alleen in de hardnekkige gevallen worden de planten als het ware onder stroom gezet om ze uit te schakelen."