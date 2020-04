Tergooi symbolisch decor overhandiging eerste lading mondkapjes van eigen bodem

HILVERSUM - Minister van Rijn van Medische Zorg heeft vanmiddag in het Hilversumse Tergooi-ziekenhuis de eerste mondneuskapjes uitgereikt gekregen die zijn gemaakt door het consortium waar de Alkmaarse filterfabrikant AFPRO deel van uitmaakt.

Auping Media Relations

Nog maar drie weken geleden spraken de directeuren van het Alkmaarse AFPRO, Auping uit Deventer en chemieconcern DSM af de handen ineen te slaan om het tekort aan maskers voor medisch personeel weg te werken. "Overal hoor je dat we dit virus alleen kunnen overwinnen als we het samen doen. Dat betekent, doen wat je kan", zei AFPRO- directeur Joost Verlaan daar destijds over.

Lees ook Alkmaar Alkmaarse filterproducent gaat miljoenen mondkapjes per maand maken

Hoewel een daadkrachtigere overheid er volgens AFPRO voor had gezorgd dat de productie eerder had kunnen beginnen, zijn de eerste mondneuskapjes inmiddels gereed voor gebruik. Op korte termijn willen de bedrijven tegen kostprijs miljoenen mondneuskapjes per week gaan produceren, waarmee ze aan een deel van de vraag kunnen voldoen. Voor de rest van de benodigde mondkapjes winkelt Nederland in het buitenland, waaronder in China. Voor de productie van de zogeheten FFP2-maskers zetten de drie bedrijven hun eigen specialiteit in. AFPRO is gespecialiseerd in luchtfiltersystemen, terwijl beddenfabrikant Auping verstand heeft van materialen en de toepassing daarvan en DSM een wereldwijd netwerk heeft en in staat is een mega-operatie als deze te coördineren. Uiteindelijk moet een machine het werk gaan doen, maar de eerste duizend maskers zijn volgens overheidsrichtlijnen met de hand gemaakt.

Auping Media Relaties

Dat de overdracht van de eerste lading in Hilversum plaatshad, is toeval. "Het ziekenhuis was als gastlocatie gekozen door het ministerie", legt Tergooi-woordvoerder Wencke Fassbender aan NH Nieuws uit. Toch betekent dat niet dat medici in het Tergooi de Nederlandse mondkapjes vanaf nu kunnen gebruiken. "Er blijft hier geen mondkapje achter", aldus Fassbender. Ze legt uit dat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, verbonden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de distributie van de maskers coördineert. Met andere woorden: zij bepalen waar de beschikbare mondkapjes naartoe gaan. Hoewel het Tergooi dus nog even moet afwachten wanneer ze de eerste Alkmaars-Deventerse mondkapjes geleverd krijgt, is het ziekenhuis blij dat de productie op stoom komt. "Deze persoonlijke beschermingsmiddelen zijn van levensbelang", besluit Fassbender.