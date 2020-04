Gemeente Heemskerk 'vergeet' noodverordening aan te passen: voetbaljeugd mag nog niet spelen

In heel Nederland gaat de voetbaljeugd vandaag de wei weer in, maar niet in Heemskerk. ADO'20 en ODIN'59, amateurclubs met grote jeugdafdelingen, hebben geen toestemming van de gemeente Heemskerk. Dat ligt niet aan de verenigingen maar aan de gemeente.

NH Nieuws

De gemeente Heemskerk heeft de clubs laten weten dat de jeugd vandaag nog niet het veld op mag omdat de noodverordening die enkele weken geleden vanwege de coronacrisis is ingesteld, eerst moet worden aangepast. Dat kon niet eerder dan gisteravond of vanmorgen vroeg, een week na de mededeling van premier Rutte dat de coronamaatregelen voor de sportende jeugd worden versoepeld. Pas als die formele hobbel is genomen, kan de gemeente het veiligheidsplan van de clubs beoordelen.

NH Nieuws/Derk Bruger

Jos Beerse, voorzitter van ADO'20, spreekt van 'buraucratie ten top.' Beerse vindt dat hij dat mag zeggen omdat hij de feiten kent. "Een dag na de mededeling van de premier had de gemeente kunnen beginnen met die noodverordening aan te passen. Lijkt me een fluitje van een cent. Maar ze vroegen ons of wij eerst het veiligheidsplan wilden indienen. Dat hebben we keurig gedaan. Het komt ons dan ook rauw op ons dak dat de gemeente zijn werk niet heeft gedaan." Verlossend telefoontje Joop de Vries, voorzitter van ODIN'59, zat de hele middag bij de telefoon, te wachten op het verlossende telefoontje. "Ik wilde zo snel mogelijk iedereen binnen de club op de hoogte brengen dat we vandaag weer van start zouden gaan. Daarom hoopte ik bijtijds iets te horen. Maar gisteravond kregen we een mail dat er nog geen groen licht is. Ons veiligheidsplan is prima in orde. Alleen, het wordt waarschijnlijk pas vandaag getoetst nadat ze de noodverordening hebben aangepast. Ik denk dan: had dat niet eerder gekund?"

Voorzitter Joop de Vries van ODIN'59 (rechts).

Het is pijnlijk voor ADO'20 en ODIN dat de respectievelijke sportparken De Vlotter en Assumburg vandaag leeg blijven. Beide clubs hebben in hun plannen ingespeeld op de coronamaatregelen. "Ik denk dat we het goed voor elkaar hebben", zegt De Vries. "Dan is het zuur dat de kinderen nog niet mogen voetballen." De gemeente Heemskerk was niet bereikbaar voor commentaar.