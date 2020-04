Amsterdam GVB'ers aan de slag in de zorg: "De wereld staat in brand"

Door de versoberde dienstregeling hoeven veel GVB-medewerkers minder te werken. Een deel van het personeel werkt daarom nu in de zorg.

AT5

Zo vervoert trambestuurder Frank Barewijk in een busje wijkverpleegkundigen die coronapatiënten bezoeken. "Voor de oudere mensen vind ik het gewoon verschrikkelijk wat er op het moment aan de hand is", vertelt hij. "De wereld staat natuurlijk in brand. Ik kan nu een hele kleine bijdrage kan leveren door verpleegkundigen naar die mensen toe te brengen."

Quote "Ik kan nu een heel kleine bijdrage leveren door verpleegkundigen naar coronapatiënten te brengen" Frank BAREWIjk, trambestuurder GVB

Wijkverpleegkundige Rooa Khafaji is blij met het vervoer. "We moeten heel veel persoonlijk beschermingsmateriaal meenemen. Normaal doen we eigenlijk alles op de fiets als wijkverpleegkundigen. Maar dat gaat nu wat moeilijker. Dus we nemen alles mee in het busje." Ook tramconducteur Shirley Zegers werkt nu een paar dagen per week minder. Daarom heeft ze ervoor gekozen om via Facetime of telefonisch contact te houden met mensen met een verstandelijke beperking.

AT5

"We nemen de dag een beetje door", vertelt Zegers. "Wat ze gedaan heeft. Hoe het met haar gaat. Ze mist haar vriendinnen natuurlijk. En ik mis mijn vriendinnen ook, want die zie ik ook niet zo vaak." Aanstaande woensdag wordt de dienstregeling iets uitgebreid en zullen de GVB-medewerkers waarschijnlijk vaker hun normale werk doen. "De maatregelen voor het personeel zijn goed getroffen en er wordt heel goed schoongemaakt", zegt Zegers.

AT5

"Ik vind dit superleuk", zegt Barewijk. "Als ik het nog een jaar moet doen dan heb ik daar totaal geen moeite mee. Maar het liefst rij ik gewoon tram. Dat zeg ik eerlijk. Dat is gewoon mijn baan. Amsterdam is voor mijn gevoel Amsterdam niet op het moment. Het is natuurlijk wel de mooiste stad van Nederland, maar het is een rare tijd."