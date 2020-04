Pluimvee mag vanaf morgen weer naar buiten: "De wei was wel erg leeg"

WINKEL - Pluimvee mag vanaf morgen weer naar buiten. De ophokplicht die in februari was ingesteld, nadat vogelgriep was aangetroffen bij een Duits kalkoenenbedrijf, wordt opgeheven. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten. Biologische kippenboer Silvie Boekhorst uit Winkel kan haar geluk niet op.

"Oh we zijn zo blij! Ik heb het nieuws net gehoord en we kunnen niet wachten om de kippen weer naar buiten te laten", vertelt Boekhorst aan NH Nieuws.

Toch was de kippenboer ook blij met het besluit van de minister om de kippen begin februari binnen te houden: "Dat was een heel slim besluit. De vogelgriep heeft Nederland namelijk niet bereikt. Het is een ontzettend grillige ziekte. Wilde overvliegende trekvogels kunnen de ziekte verspreiden maar de meeste vogels zijn nu 'uitgetrokken' en zitten op hun plek", verklaart ze de keuze van de minister.

Pikstenen

In de tijd de de kippen van Boekhorst op stal hebben gezeten, heeft ze er alles aan gedaan om het de dieren zo veel mogelijk naar de zin te maken: "De kippen kunnen niet bedenken 'wat willen we graag naar buiten', daar zijn hun hersenen simpelweg te klein voor. Als ze maar eten en drinken hebben. Maar wij hebben bijvoorbeeld extra pikstenen in de stal neergelegd zodat ze genoeg te pikken hebben", legt ze uit. "Mijn stal is gebouwd voor meer kippen dan we hebben, dus ze hebben meer dan voldoende ruimte gehad."

Frisse snavel

Morgenochtend rond 11.00 uur zullen de kippen eindelijk weer een frisse snavel kunnen halen: "Dat moet wel met beleid. Ze leggen eerst eieren en daarna gaan de deuren open. Ik kijk er echt naar uit want de wei is wel erg leeg zo."

