Seks in coronatijd, Carlijne uit Bussum geeft tips: "Ga samen koken!"

"Dit is een zware tijd voor iedereen," zegt Carlijne. "Zeker als je jonge kinderen hebt, die de hele dag om je heen rennen. Dan raakt je relatie - én daarmee ook je seksleven - als snel een beetje ondergesneeuwd. Mijn advies: breng eerst die kinderen naar bed en ga dan samen in de keuken staan."

Je kunt je daarbij laten inspireren door het kookboek, maar eigenlijk mag alles. "Wees creatief. Zet een muziekje op, trek iets leuks aan. Misschien kan je zelfs spelen dat je aanbelt en op bezoek komt bij je 'date'." En ben je bang dat je per ongeluk gestoord wordt door een kind dat niet kan slapen? "Stop een slipper onder de deur. Dan ben je gewaarschuwd als er iemand aankomt, haha."

Wensen en verlangens

Het belangrijkste is om meer te communiceren over je wensen en verlangens, zegt Carlijne. "Maak je seksleven bespreekbaar. En als je het gerecht niet afmaakt, maar je gaat al eerder naar boven: des te beter!"

Haar missie is dat meer mensen bij elkaar blijven in deze tijd. "Één op de drie stellen gaat uit elkaar omdat de verbinding weg is. Als we dat nou naar één op de tien kunnen krijgen door meer samen te koken... Dat zou geweldig zijn."