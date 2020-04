Voetbalclubs Amstelland hopen trainingen begin mei te hervatten

AMSTELVEEN - Voetbalclubs in Amstelland zijn voorzichtig bezig met het opstarten van de jeugdtrainingen. Roda '23 in Amstelveen, FC Aalsmeer en Legmeervogels in Uithoorn denken ergens begin mei weer te kunnen beginnen.

Legmeervogels

Legmeervogels hoopt 6 mei al de eerste jeugdtrainingen te kunnen opstarten, maar omdat de coronacrisis nog niet voorbij is, zal dat wel in fases gaan, zegt technisch manager Henny Snel. "We gaan eerst inventariseren bij de vijftig teams. Welke kinderen willen trainen, en welke ouders willen de teams begeleiden? Wat doen we met medewerkers die tot risicogroepen behoren?"

De club moet vervolgens alle trainingsschema's en oefenstoffen aanpassen in drie tijdsblokken. Want vijfhonderd kinderen tegelijk laten sporten, dat gaat even niet. Ook worden de vertrekkende teams zoveel mogelijk uit de buurt van de komende teams gehouden. En tijdens de trainingen gaan de hekken op slot, want toeschouwers zijn niet welkom.

En daar blijft het niet bij, zegt de technisch manager: "Alle spelers zijn verplicht om hun eigen voetbal mee te nemen om besmettingsgevaar te voorkomen. En we gaan nog kijken hoe we dat doen met het uitdelen van materialen uit de ballenkamer, zoals hesjes."

Roda '23

Bij de Amstelveense club Roda '23 wordt ook hard gewerkt om in mei weer van start te kunnen gaan. Hier is de streefdatum Bevrijdingsdag, maar het kan ook later worden. Alles hangt af van het plan dat Roda '23 nog moet indienen bij de gemeente. De vereniging laat weten dat de jeugdtrainingen onder strenge maatregelen, worden afgewerkt op drie kunstgrasvelden. Het traditionele vrij voetballen op een van de velden is voorlopig verboden. Als het plan is goedgekeurd, dan laat de club dat weten via sociale media en de eigen website.

FC Aalsmeer

De Aalsmeerse voetbalclub heeft de richtlijnen van de gemeente en de KNVB om de jeugdtrainingen te hervatten ook binnen. De Aalsmeerders denken dat de jongste jeugd op 6 mei weer kan voetballen. De club laat weten dat er nog een plan van aanpak wordt opgesteld die de veiligheid voor trainers, begeleiders en kinderen moet garanderen. Komende week krijgen ouders en spelers meer informatie over trainingstijden en coronaregels waar iedereen zich aan moet houden.