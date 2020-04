Na honderd jaar weer broedende ooievaars in Zaans park: "Ze lijken erg aan elkaar verknocht"

ZAANDAM - Het is maar liefst honderd jaar geleden dat er voor het laatst broedende ooievaars zijn gespot in het Vijfhoekpark. Een bijzonder beeld en dat zagen veel vogelaars vanochtend maar al te graag. Gemeente Zaanstad roept iedereen op om afstand te blijven houden om zo de ooievaars ruim baan te geven voor het uitbroeden van de eieren.

Een paar jaar geleden is er in het Vijfhoekpark een ooievaarsnest geplaatst. Sindsdien zijn er volgens Arjan Schreuder, beheerder van Groen & Beeldkwaliteit bij Gemeente Zaanstad, wel eens ooievaars komen kijken, maar nog niet eerder is er ook een paar gaan broeden. "Er werd door het ooievaarspaar druk met takjes gesleept een paar weken geleden. Toch werden ze af en toe look lastig gevallen door Nijlganzen. Maar nu lijken er toch echt eieren te zijn gelegd en wordt er gebroed. Ze lijken erg aan elkaar verknocht", zegt Schreuder.