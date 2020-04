Jongeren mogen weer buiten sporten maar de meeste Gooise velden blijven leeg

'T GOOI - Slechts een enkele jongere zal vandaag in sporttenue op het veld te vinden zijn, maar de de meerderheid moet nog langer geduld hebben. De meeste verenigingen in 't Gooi zijn nog druk bezig om de velden en accomodaties aan te passen zodat er veilig gesport kan worden, zo blijkt uit een rondgang van NH Nieuws.

Hilversum is een uitzondering, daar hebben zowel de gemeente als de sportverenigingen snel gehandeld en opent een groot aantal sportverenigingen vandaag de deuren voor de jeugd. Men kan voetballen, hockeyen, roeien en ook de sintelbaan van de atletiekclub gaat weer open. "We hebben gewoon goed samengewerkt", zo verklaart de gemeente . Afwachten In Huizen krijgen de verenigingen in de loop van de dag te horen of de velden weer open mogen. Pas vandaag krijgen de clubs duidelijkheid of de maatregelen die ze willen nemen, voldoende zijn. Maar als ze groen licht krijgen is de kans klein dat de jeugd direct het veld op kan, erkent ook een woordvoerder van de gemeente.

Bij hockeyclub MHC Weesp gaat men niet over één nacht ijs. Een peiling onder de jonge leden moet duidelijk maken of er voldoende kinderen weer het veld op willen. En hoewel de uitkomst al duidelijk is gaat het bestuur van de club zorgvuldig te werk. De kinderen staan te trappelen maar het moet wel veilig. Bovendien wordt pas 's-avonds duidelijk of de gemeente aanvullende eisen stelt. Naar verwachting kunnen de kinderen pas op 6 mei aan de slag. Groen licht Ook in Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg blijven de meeste sportvelden nog even leeg. De verenigingen staan in de startblokken maar groen licht is er nog niet. De verwachting is dat binnenkort de jeugd met enige beperking weer kan sporten. En na zes weken van afgesloten sportvelden kunnen die paar dagen er nog wel bij.