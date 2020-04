'Bientje' de albino-egel knapt al aardig op: "Hij weegt al bijna een pond"

DEN HELDER - De zeldzame albino-egel die een dikke week geleden door een boswachter werd gevonden bij Groote Keeten, begint langzaam aan een beetje op gewicht te komen. Hij is met veel geduld gevoerd door de medewerkers van opvang De Paddestoel in Den Helder.

"Toen hij binnenkwam woog hij 438 gram, inmiddels zit hij al bijna op een pond", vertelt dierenverzorger Ruth Kraak terwijl ze het egeltje, gewikkeld in een warme deken, uit zijn hok haalt. "Dit is hem dan."

Boswachter Chris van der Vliet vond de egel in natuurgebied het Botgat bij Groote Keeten en bracht het naar de opvang in Den Helder. Daar werd het diertje eerst gevoerd maar inmiddels eet hij op eigen kracht. "We hebben hier een lijstje waarop we alles bijhouden", zegt Kraak. "Hij wordt nu nog behandeld voor longworm, bijvoorbeeld."

Het zal nog wel even duren voor 'Bientje' weer wordt uitgezet: "Hij moet eerst op gewicht komen en hij is nog niet klaar met de behandeling van zijn wormen. Zodra hij in ieder geval 700 gram weegt en hij is goed, dan gaat hij los."