Volendamse roept op om thuis te blijven: 'Hou nog even vol, doe het voor een ander'

LAM is een zeldzame ziekte waarbij er met vocht gevulde holtes ontstaan in vooral de longen. Hierdoor raakt het longweefsel beschadigd en wordt ademen moeilijker. LAM komt alleen bij vrouwen voor.

“Zeven jaar geleden werd deze ziekte bij mij geconstateerd, waarschijnlijk had ik het al langer want ik had al jaren klachten zoals bloed ophoesten”, vertelt Sandra, die alleen met haar voornaam genoemd wil worden. In 2013 belandde Sandra meerdere malen in het ziekenhuis met een klaplong. Vele onderzoeken, ziekenhuisopnames en een coma later kwam de diagnose.

De gifbeker was nog niet leeg voor Sandra want twee jaar geleden kreeg haar man een herseninfarct: "De oorzaak van de bloedprop, die bleek bij zijn hart vandaan te komen." Sandra en haar man zitten dus allebei in de risicogroep en hij moet wel gewoon aan het werk. "Hij heeft geen koorts dus is niet ziek.”

Financiële regeling

Sandra wil dat er een financiële regeling komt voor de risicogroepen die moeten blijven werken, zodat zij zichzelf kunnen beschermen door thuis te blijven. “Daarnaast is de kans groot dat hij mij besmet en dat overleef ik niet met mijn ziekte.” Thuisblijven is nu voor haar man geen optie, hij werkt in de productie van een bedrijf. Zorgverlof aanvragen is onmogelijk omdat er dan geen geld binnen komt en zorgverlof maximaal twee weken is.

De Volendamse heeft alle ministeries aangeschreven maar die reageren niet. "Ook heb ik contact gezocht met patiëntenverenigingen, maar niemand heeft een oplossing voor mijn situatie. Ministers hebben voor deze groep niks geregeld.”