Benzinedieven slaan toe bij station Anna Paulowna: "Ik denk een kwajongensstreek"

ANNA PAULOWNA - Bij het station van Anna Paulowna blijken benzinedieven vannacht bezig te zijn geweest: bij vijf auto's waren de tankdoppen opengebroken, en bij enkele was er benzine uit de auto gestolen. "Ik denk dat het een kwajongensstreek is", zegt Marty van Leeuwen, die met twee auto's gedupeerd is. "Bij mij is door extra beveiliging niets gestolen, maar je bent wel zo 100, 150 euro kwijt aan schade."

Marty van Leeuwen

De tegenover het station in Anna Paulowna wonende Marty van Leeuwen zet door werkzaamheden aan zijn straat noodgedwongen de auto neer op het tegenovergelegen parkeerterrein. "We hebben sowieso al te weinig parkeerplaatsen voor de deur, dus ik parkeerde onze auto's al vaker bij het station. Maar door het werk moesten we wel." Onaangename verrassing Toen hij vanochtend bij zijn auto kwam, wachtte hem een onaangename verrassing. "Ik zag dat de tankdop eraf was, dat vond ik gek, maar toen zag ik dat het bij meer auto's was." Vanwege de coronacrisis - en daarmee het feit dat meer mensen thuis werken - is het veel rustiger bij het treinstation en dus is de kans klein dat iemand iets heeft gezien. "Ik loop er wel regelmatig langs, gisteravond ook nog. Maar toen was er nog niets aan de hand." Aangezien hij extra beveiliging aan zijn tank heeft, hadden de dieven weliswaar de tankdoppen opengebroken, maar is er geen benzine verdwenen. Dat was bij andere auto's wel anders. Van Leeuwen: "Bij vijf auto's is er schade. Twee van bewoners van het Polder Hofje, en drie - waaronder twee van mij - van inwoners van de Spoorsingel. Bij mijn buurman hebben de dieven wel benzine uit de auto weten te halen. Mijn werkbus stond er ook geparkeerd, maar die rijdt op diesel. Blijkbaar hadden ze daar geen interesse in."

Quote "Het is gek: de benzineprijs is zo laag. Waarom zouden ze uitgerekend nu benzine willen stelen?" Marty van Leeuwen, gedupeerde benzinedieven