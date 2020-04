IC-verpleegkundige Britt vlogt: "Voor coronapatiënten is het lastig te begrijpen wat er hier gebeurt"

HAARLEM - Het personeel in de Noord-Hollandse ziekenhuizen werkt harder dan ooit, nu de coronacrisis de wereld al maanden in zijn greep heeft. Daarom geeft NH Nieuws het podium aan alle strijders die binnen de muren van het ziekenhuis zich dag en nacht uit de naad werken. Britt is IC-verpleegkundige in Haarlem en gaat het laatste uur van haar nachtdienst in.