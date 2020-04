Onderspuiten land moet vogels redden: "We moeten ze een steuntje in de rug geven"

OUDERKERK - Het is al weken gortdroog en daar hebben de vogels in de polder De Ronde Hoep bij Ouderkerk aan de Amstel flink onder te lijden. De grond is te hard om met hun snavel in te pikken, waardoor ze geen voedsel vinden en wegblijven.

"We zien dat er veel minder vogels broeden dan in de afgelopen jaren," zegt vogelexpert Mark Kuiper, terwijl hij over de polder tuurt. "We moeten ze echt een steuntje in de rug geven door de grond natter te maken!" Samenwerken En dus slaan de waterschappen en de boeren de handen ineen om het broedseizoen te redden. De waterschappen zorgen dat het grondwaterpeil hoger wordt, waar het kan. En veeteler Richard Korrel uit Ouderkerk zet zijn trekker in om de sloten te laten overlopen. "De trekker pompt per uur zo'n 200 kuub water het land in, dat is een badkuip vol in 5 seconden."

Als het slootwater De Ronde Hoep instroomt, worden de kanten ook langzaam maar zeker zachter. De wormpjes komen makkelijker naar boven en dat is weer goed nieuws voor de vogels. Richard Korrel: "Toen we hier net kwamen aanlopen, zagen we al wat grutto's en kievieten zitten." Weergoden Misschien dat de weergoden ook hebben meegekeken, want na wekenlange droogte gaat het deze week weer regenen. "We zijn blij dat het gaat regenen dan is het broedseizoen nog niet verloren," zegt Mark Kuiper: "Het zal geen topjaar worden maar als deze jonge vogels groot worden, zijn we al heel blij."

