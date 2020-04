Vier auto's uitgebrand op parkeerterrein in Den Helder, buurt vermoedt door vuurwerk

DEN HELDER - Vannacht zijn vier auto's uitgebrand die stonden geparkeerd op een parkeerterrein aan de Maarten Harpertszoon Trompstraat in Den Helder. De politie zegt niet te weten hoe de brand is ontstaan, maar een buurtbewoner vermoedt dat het door het afsteken van vuurwerk komt.

De brand was rond middernacht ontstaan bij één auto en daarna overgeslagen op drie anderen. Ze stonden geparkeerd op het parkeerterrein van de Maarten Harpertszoon Trompstraat, gelegen tussen de Polderweg, Wilhelminastraat en Witte de Withstraat.

Hoewel de politie vaak wel een vermoeden heeft van brandstichting, is het nu nog volstrekt onduidelijk wat er is gebeurd. Ze hoopt daarom dat er mensen zijn die iets hebben gezien of gehoord, of weet of er camera's in de omgeving van het parkeerterrein hangen.

Een buurtbewoner denkt wel te weten hoe de branden zijn ontstaan. Volgens hem werd de hele avond en nacht vuurwerk afgestoken in de omgeving. Mensen die tips hebben, kunnen zich melden bij de politie.

Bekijk in de video hieronder beelden van de afgebrande auto's: