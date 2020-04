Futuristische maskers voor 'als het even niet kan om anderhalve meter afstand te houden'

Van Kampen: "Ik heb deze kunnen maken doordat ik een 3D-printer heb. Omdat er een tekort is aan mondkapjes, dacht ik dat we op deze manier een bijdrage zouden kunnen leveren. Ik zeg met nadruk dat het ons niet om het geld te doen is. Ze gaan tegen kostprijs weg. Puur om een bijdrage te kunnen leveren. En het zijn natuurlijk niet zo maar gezichtsbeschermers. Ze zien er leuk uit. "

Basisschool De Vrijheit in Wijk aan Zee zag wel wat in de maskers en nam er een aantal af. Van Kampen. "Het is niet zo dat de leerlingen ze gaan dragen in de klas. Ze zijn bestemd voor de leerkrachten om ze bij de hand te hebben als het even onmogelijk is om anderhalve meter afstand te houden, bijvoorbeeld als een kindje gevallen is of zo."

Behalve naar de school gaan er maskers naar een schoonheidsspecialiste en een lokale kapper.