Burgemeester Wijdemeren weer aan het werk na coronabesmetting

Larson laat weten dankbaar te zijn voor de vele beterschapswensen die ze heeft gehad de laatste tijd. "Ziek zijn is niet leuk. Als mensen de moeite nemen om te laten weten dat ze aan je denken, is dat heel fijn."

