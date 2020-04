Online lessen: uitkomst voor dansschool, maar geen optie voor de toneelvereniging

DEN HELDER - De klap was groot voor Rinske Posthumus toen ze hoorde dat ze voorlopig geen dansles meer kon geven aan de kinderen van kunstacademie Triade. Maar al heel snel besloot ze niet bij de pakken neer te gaan zitten en actie te ondernemen. "Toen wij dicht moesten dacht ik: 'wat gaan we doen? We gaan live!'", zegt Posthumus enthousiast. Voor de acteurs van toneelvereniging Nieuw Den Helder is online repeteren geen optie: ze zitten daarom al anderhalve maand thuis en hebben de voorstellingen uitgesteld.

Rinske geeft ondertussen wel elke week les via YouTube, aan kinderen tussen de twee en zes jaar oud. En dat is tot nu toe een succes: tientallen kinderen dansen mee via de online lessen van de dansjuf. Ze probeert de kinderen zoveel mogelijk mee te nemen in de dansjes, maar het niet fysiek zien van de kinderen maakt het wel lastig. "Het is ook voor mij heel raar, want de interactie is er niet."

Maar toch brengt deze manier van lesgeven volgens Rinske ook voordelen met zich mee, waar ze wellicht voor de coronamaatregelen niet aan zou hebben gedacht. "Ik vind het wel winst, je bereikt een groter netwerk, meer mensen", zegt ze. "En ik ben van mening: dans maakt blij, zingen maakt blij, bewegen maakt blij. Dus als we dat op deze manier in de woonkamers kunnen krijgen, denk ik dat dat een heel mooi doel is."

Toch kan de danslerares niet wachten tot de lessen weer hervat kunnen worden. Vooral omdat de kinderen tijdens de dansles met eigen ideeën en bewegingsmogelijkheden komen en ze nu tijdens de videolessen vooral nadoen. Online les is dus nu een uitkomst, maar compleet verschillend van reguliere les. "Het is een tool, maar absoluut geen vervanging", zegt ze. "De dansles is toch echt wel het belangrijkste."

Hoe mooi het ook klinkt om online te oefenen, het is geen optie voor de acteurs van toneelvereniging Nieuw Den Helder. "We repeteerden en traden op in ons huistheater De Kampanje. Die is sinds half maart dicht", legt voorzitter Jos de Kock uit. Wat meespeelt, is dat de acteurs op leeftijd zijn en daarmee een risicogroep. "We zouden afgelopen weekend onze voorstelling hebben, maar die is natuurlijk niet doorgegaan. De opvoering is verplaatst naar februari. Het scheelt dat we al min of meer klaar waren, dus de basis is gelegd. Als het theater in het najaar weer open gaat, kunnen we het zo weer oppakken."

Openluchttheater

De Kock vraagt zich af of de 'anderhalvemetersamenleving' werkbaar is voor de theaters. "Acteren is een 'contactsport', je kunt niet op anderhalve meter een liefdesverklaring doen. Dus ik zie dit in de theaterwereld niet gebeuren."

Een mogelijke oplossing zou het openluchttheater zijn. Toneelvereniging Nieuw Den Helder heeft hier ook ervaring mee: ze gaf vorig jaar een eenakter op het strand van Petten. "Dat kan alleen niet bij een avondvullend programma. We zijn overal voor in, maar de mogelijkheid moet er wel zijn."