Ooggetuige: "Auto probeerde in Heemstede op mensen in te rijden"

HEEMSTEDE -Jorrit (die liever niet bij achternaam genoemd wil worden) liep maandagavond na een barbecue nietsvermoedend naar z'n auto in de Timorstraat, toen hij naar eigen zeggen bijna van z'n sokken werd gereden door twee jongens op een scooter. "Ik moest een tuin induiken om te ontkomen." Flink geschrokken, wist hij op dat moment nog niet dat de situatie binnen tien minuten flink uit de hand zou lopen.

Beeld Persbureau Nieuwsfoto

Jorrit, die in Amsterdam woont, had de middag doorgebracht in de tuin bij zijn vriend Thierry even verderop. Hij besloot om 17.30 uur naar huis te gaan en liep naar z'n auto toen hij een familie vanuit een voortuin hoorde schreeuwen. "Ik liep hen tegemoet en zag dat een scooter met twee jongens erop, op hoge snelheid over de stoep langs dat gezin reed." Zelf kon Jorrit de scooter nog maar net ontwijken, door een tuin in te springen.

Quote "Ik was vastberaden om de jongens tegen te houden" Jorrit

De jongens op de scooter gingen ervandoor waarna Jorrit even een praatje maakte met het gezin met jonge kinderen verderop. Even later ging hij naar z'n auto en zag hij de jongens op de scooter weer aan komen rijden. "Ik was vastberaden om de jongens tegen te houden en ben uit mijn auto gestapt en ben overgegaan tot een burgerarrest", vertelt hij. Hij probeerde de jongens staande te houden en van de scooter af te krijgen en kreeg daarbij hulp van twee vaders. Het lukte om een van de jongens vast te houden tot de politie zou komen, maar de andere jongen ontglipte. "Hij riep: 'Ik haal mijn vrienden erbij en ik maak je dood'. Toen zat m'n hart wel in m'n keel", aldus Jorrit. Chaos Inmiddels waren zo'n twintig man uit de buurt erbij komen staan en was het druk op straat. Plotseling kwam er een kleine zwarte auto op hoge snelheid aanrijden. "Die auto wilde gewoon op de groep mensen inrijden", vertelt Jorrit. "Iedereen kon nog net opzij springen, maar 't was echt een chaos", vult hij aan. "Iedereen stond te schreeuwen en het was onoverzichtelijk."

Quote "Ik was geagiteerd en lichtelijk opgefokt dat twee van die jongens, een buurt zo terroriseren" JORRIT

In de auto zaten een man van een jaar of 22 en twee meisjes. Ze stapten uit de auto en de man liep weg. Jorrit ging er samen met Thierry en twee vaders achteraan en het lukte hen om de bestuurder terug te lokken. "Op dat moment kwam de politie met meerdere auto's en die hebben de twee jongens die op de scooter zaten en de bestuurder van de auto gearresteerd." Volgens de politie zijn de twee meisjes alleen ondervraagd en aangemerkt als ooggetuigen. De jongens op de scooter zijn 15 en 16 jaar oud en zijn inmiddels weer op vrije voet. Flink geschrokken Al met al was het een heftig einde van een zonnige Koningsdag. "Het ergste vond ik, is dat er kleine kinderen bij waren", vertelt Jorrit. Dat de twee jongens en de 22-jarige man, konden worden aangehouden is volgens Jorrit zeker te danken aan het heldhaftige optreden van de ouders uit de buurt. "Iedereen reageerde heel snel en werkte goed samen." Jorrit kon zelf vannacht wel redelijk goed slapen, maar bij de bewoners van de Timorstraat zit de schrik er echter goed in. De politie is een onderzoek gestart.