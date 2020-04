Directeur openluchttheater hoopt op steuntje in de rug van artiesten voor zijn locatie

HAARLEM - Vanwege de coronacrisis heeft ook het openluchttheater Caprera in Bloemendaal het zwaar. Alle optredens zijn geannuleerd en het is onzeker wanneer het theater weer open mag. Directeur Lode van Piggelen liep deze week voor het eerst sinds de uitbraak van de crisis zijn theater in: "De absolute leegte en stilte is overweldigend."