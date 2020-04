Snelwegen nagenoeg leeg door coronacrisis: hebben bewoners dan eindelijk rust?

HILVERSUM - De Hilversumse buren van de A27 en de Naardense buren van de A1 strijden al jaren om een geluidsscherm. Sinds de doorstroming van beide snelwegen is verbeterd, hebben ze flink geluidsoverlast. Maar de overheid wil niet echt meewerken. Nu door de coronacrisis de snelwegen nagenoeg leeg zijn, is de vraag; hebben ze dan eindelijk rust?

In Hilversum zijn ze ook niet laaiend enthousiast. Behalve dan op zondag, dan merken ze wel echt verschil. "Dan zijn we tien jaar terug in de tijd en hebben we een beetje rust en kun je met genot een kopje koffie drinken", vertelt Sascha Barnstijn die naast de A27 woont.

"Ik had me zo verheugd op het neveneffect van de crisis en dat het lekker stil zou zijn. En ik had je graag een verhaal verteld dat het hier een oord is waar je de hele zomer wil vertoeven, maar het geluid is nog steeds heel hoog", vertelt Isolde Roggeveen die 75 meter van de A1 woont.

De vraag is hoe dat komt, want er zijn aantoonbaar minder auto's op de weg. "Die intensiteit is zo veel, dat zelfs als het minder is, is het veel", aldus de Naardense. Barnstijn legt uit dat ze de auto's en vrachtwagens per stuk horen. Het zijn niet de motoren, maar de banden die zoveel geluid maken.

Loekie Verweij woont ook pal naast de A27 en hoopt dat we door de crisis gaan nadenken en stoppen met wegen bouwen en de natuur te vernielen. "Omdat we steeds maar harder, hoger en sneller willen. Ik denk dat het tijd wordt dat we ons een beetje gaan bezinnen."

Strijdbaar

Beide buurten blijven dus strijden voor een geluidsscherm. Ook al zijn ze de trage instanties wel beu. "We hebben een fantastisch plan neergelegd. De hele gemeente vindt het ook een goed plan, maar er gebeurt niets", aldus de Naardense.

De Hilversumse Barnstijn snapt niet dat er in Eemnes en Hollandsche Rading - op zo'n drie kilometer afstand - wel een scherm staat. "Het wordt tijd dat Rijkswaterstaat eens achteromkijkt en toegeeft dat ze het niet netjes hebben gedaan", zo besluit de buurvrouw van de A27.