'Met liefde gemaakt' kabouterparkje weer doelwit van vandalen: "Pure verveling"

SANTPOORT-ZUID - Voor de zoveelste keer moesten de kabouters in het bosje in het Burgemeester Rijkenspark het ontgelden. Mensen reageren geschrokt op de ravage die in het geliefde parkje is aangericht.

NH Nieuws

Het dorpje is ontstaan doordat hondenbezitters beetje bij beetje steeds meer kabouters plaatsten. Ouders nemen hun kinderen er graag mee naar toe om een kijkje te nemen, zeker in het coronatijdperk is het een leuk uitje voor de kinderen. Maar niet zoals het er nu bij ligt. Het is een ravage en biedt een trieste aanblik "Belachelijk dat dit is gebeurd", zegt een vrouw terwijl ze naar de gesloopte kabouters kijkt. "Ze moeten er gewoon van afblijven."

Foto Dennis Mantz/NH Nieuws

Onder 'ze' verstaat de vrouw hangjongeren uit de buurt. Die worden verdacht van de vernielingen. "Ze hebben niks te doen. Het is puur verveling." Het is niet de eerste keer dat er een puinhoop is gemaakt van het beeldenparkje, maar steeds blijven mensen er kabouters plaatsen. "Omdat het bij ons dorp hoort", zegt een andere vrouw. "Het is met liefde gemaakt en moet hier blijven."