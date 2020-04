Vandalen slopen voor vijfde keer ruit bij hospice: "Bizar en niet te begrijpen"

SANTPOORT-NOORD - Vandalen hebben het keer op keer gemunt op hospice De Heideberg in Santpoort-Noord. Afgelopen weekend werd voor de vijfde keer een ruit vernield. "De vorige ruit hadden we pas tien dagen geleden vervangen."

De boosheid is inmiddels wat geluwd, maar bij het hospice begrijpen ze er nog steeds niets van. "We balen ongelofelijk", vertelt Annemiek de Winter van het hospice. Zaterdag vloog er wederom een steen door de ruit van een bijgebouw. "We hebben inmiddels gelaagd glas met plastic folie daartussen, maar het is helemaal kapot gemaakt en daar is heel veel kracht voor nodig."

In het hospice verblijven vier terminale bewoners. De vernielingen zijn niet in de buurt van hun kamers, maar zorgen natuurlijk wel voor bezorgdheid. "De vernielingen gebeuren 's nachts en dan is er enkel een verpleegkundige aanwezig die nachtdienst daait. We moeten nu aan de slag met het veiligheidsgevoel bij ons personeel."

Financiële strop

Ook de kosten voor vervanging van de ruiten worden een steeds groter probleem. "Die worden deels vergoed door de verzekering, maar je blijft je eigen risico houden. We zijn een stichting die afhankelijk is van subsidie en sponsoren, dus we moeten altijd op de kleintjes letten." Daarnaast zien ze camera-bewaking als een mogelijke oplossing op de langere termijn, maar ook daar is natuurlijk veel geld voor nodig. "Iemand moet dat ook monitoren en wie gaat dat betalen?"