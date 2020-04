IKEA opent deuren na 'coronasluiting': rijvorming vanaf het eerste uur

Alle Nederlandse vestigingen van woongigant IKEA openen vandaag weer hun deuren. In de winkels zijn aanpassingen gedaan om het personeel te beschermen tegen het coronavirus. Ook mogen er maar een beperkt aantal klanten naar binnen.

Alle vestigingen sloten op 17 maart plots de deuren. Klanten die nog binnen waren werden verzocht de winkel te verlaten. IKEA nam het besluit tot die sluiting zelfstandig. In de dagen daarvoor was het erg druk in de winkels, ondanks de uitbraak van het coronavirus.

Nog geen Zweedse balletjes eten

De opening van de winkels vandaag gaat wel gepaard met een aantal veiligheidsmaatregelen. Zo mag er een beperkt aantal klanten naar binnen, is er plexiglas geplaatst bij de kassa's en mogen klanten maximaal met zijn tweeën winkelen. Mensen die denken een ontbijtje of een bordje Zweedse balletjes te kunnen kopen, worden teleurgesteld. Zowel het restaurant als de ballenbak van Småland blijven voorlopig gesloten.

Ikea heeft in Noord-Holland 2 vestigingen: in Haarlem en Amsterdam.