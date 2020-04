Telstar stemde tegen toepassen promotie- en degradatieregeling

Oud-Telstar trainer Mike Snoei is met zijn huidige ploeg De Graafschap "slachtoffer" van het niet toepassen van de regeling. De Graafschap stond op een tweede plaats een plek die normaal gesproken aan het einde van de competitie recht op promotie had gegeven. Nu die regeling echter niet wordt toegepast moeten de superboeren ook volgend seizoen gewoon weer naar sportpark Schoonenberg.

"Ik ben nu klaar met dit onderwerp, de wereld staat in de fik en wij rollen over straat om een voetbalbeslissing, ongelofelijk."

Snoei liet in het tv-programma Veronica Inside zijn ongenoegen blijken: "Ik heb Andries Jonker gebeld en gevraagd waarom dit was. Hij antwoordde dat het een keuze van de club is, maar dat zijn mening anders is en bevestigde dit met een aantal media artikelen." Jonker bevestigde dit en benadrukte nogmaals dat het niet zijn keuze was om tegen te stemmen.

Steef Hammerstein is duidelijk waarom er door Telstar na enige aarzeling tegen gestemd is. "Uiteindelijk vonden we het toch het eerlijkst voor alles en iedereen met een belang, dus ook de periodekampioenen en mogelijk andere kanshebbers, om de competitie ongeldig te laten verklaren en dus tegen te stemmen".

Telstar werd vrijdag in de video-call vertegenwoordigt door Steef Hammerstein. Pieter de Waard en Andries Jonker keken op de achtergrond mee. De interne verhouding om tegen te stemmen en dus de competitie ongeldig te laten verklaren was twee tegen één.

"Wij hebben het rationeel, simpel en nuchter benaderd. Zonder aanziens des persoons. Geen kampioen dan ook geen p/d. Onze vrienden in het amateurvoetbal zijn ook zo afgevlagd", aldus algemeen directeur Pieter de Waard.