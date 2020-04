UEFA steunt alle Europese voetbalbonden met 4,3 miljoen euro

Iedere nationale bond ontvangt 4,3 miljoen euro en mag zelf beslissen hoe het dat bedrag besteedt. "Onze sport staat voor een ongekende uitdaging die wordt veroorzaakt door de coronacrisis", zegt voorzitter Alexander Ceferin van de UEFA. "Daarom keren we aan alle 55 bonden 4,3 miljoen euro uit. Het is een verantwoorde beslissing om nu te helpen. Voetbal wordt straks weer heel belangrijk voor iedereen. Daar moeten we dan met z'n allen klaar voor zijn."