Tientallen lammetjes kijken bij 'schapenkaas drive-thru'

"Mensen komen met de auto een stuk kaas kopen en rijden door de stal terug", legt Floor Stavenuiter uit. Het initiatief bedacht ze samen met een collega. Een succes, want in de eerste driekwartier komen er al tientallen auto's langs. Tekst gaat verder onder de video:

Het bedrijf exporteert de schapenkaas met name naar het buitenland. Floor: "We lopen dan ook zo'n driekwart van de omzet mis. Het is een luxeproduct en alle restaurants in het buitenland zijn dicht. Er is dus weinig vraag."

Bij het melkschapenbedrijf lopen er 650 schapen en 300 lammeren in de rondte. Bezoekers kijken dan ook hun ogen uit in de stal. "Heel erg leuk, een drukte van belang!" De hele middag konden mensen de drive-thru bezoeken. Floor: "We hebben het gezellig met elkaar op gepaste afstand. Voor ons is nu al de dag geslaagd."