Badhoevedorpers gaan los op Koningsdag maar wel vanaf hun eigen balkon

Het was een idee van Ingrid van der Horst en Jeroen Acda die in een appartementencomplex wonen aan de Winde. Het is een flat met vooral jonge starters op de woningmarkt. Saamhorigheid staat hier centraal en ze doen wel vaker dingen samen. "We hebben als VV-bestuur nagedacht over: hoe kunnen we toch een feestje maken in deze rare tijd?"

Als een van de bewoners in de flat ook nog DJ blijkt te zijn dan is een feestje al snel geboren. Behalve lekker losgaan op dancemuziek konden bewoners ook mee doen aan een wedstrijd wie het mooiste balkon heeft versierd.