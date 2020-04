Veiligheidsregio's kijken tevreden terug op Koningsdag: "Druk maar beheersbaar"

NOORD-HOLLAND - De waarschuwingen die in de aanloop naar vandaag werden gedaan door de veiligheidsregio's zijn over het algemeen goed nageleefd. Ondanks dat het in sommige gebieden wat drukker was dan gemiddeld spreken de woordvoerders van de verschillende regio's over een drukke maar beheersbare Koningsdag.

"Op de lange wachtrijen bij de bakkerijen na was het erg rustig in onze regio", vertelt een woordvoerder van veiligheidsregio Noord-Holland Noord. "Waar het druk was, werden de regels worden over het algemeen nageleefd."

Marianne Schuurmans, voorzitter van veiligheidsregio Kennemerland, vreesde gisteren nog enige drukte bij de pont in de IJmond. Schuurmans voorzag vanwege het mooie weer een grote toeloop. De stroom mensen was echter niet zo groot dat de politie moest ingrijpen. "Al met al viel het mee", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland. "Het lijkt er op dat de mensen geluisterd hebben."

Ook op andere plekken in de IJmond bleef het relatief stil. Alleen bij de pont in IJmuiden was het net als de laatste dagen druk. Automobilisten mochten er vandaag geen gebruik van maken om fietsers afstand van elkaar te kunnen laten houden. De gemeente Velsen plaatste hekken om de stroom fietsers in goede banen te leiden.

Druk op het water

In de veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland en Gooi en Vechtstreek was het over het algemeen wel wat drukker in parken en natuurgebieden. "We zien dat het vooral druk is op het water bij bijvoorbeeld het Twiske. Mensen houden zich daarbij gelukkig wel aan de anderhalvemetermaatregel", vertelt een woordvoerder van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Alle veiligheidsregio's laten weten dat de piek al is geweest en verwachten dat het in de loop van de avond beheersbaar zal blijven.