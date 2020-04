Bijzondere Koningsdag vastgelegd: "Het is toch leuk om iets te doen"

Al twee jaar lang zorgt organisatie Koningsdag Kerkbuurt Assendelft voor een gezellige Koningsdag met veel festiviteiten. Dit jaar was dat niet mogelijk en dat vindt organisator Linda Hoorn jammer. Linda: "Het is vreemd. Het is veel leuker als je echt naar buiten kunt en echt kunt feesten."



De organisatie besluit om te kijken naar wat er wel mogelijk is. Ze maken Koningsdagpakketten voor minderbedeelden, organiseren een kleurwedstrijd en roepen iedereen op om in de middag veel lawaai te maken om zo toch nog de verjaardag van de Koning te vieren.