Amstelveners krijgen een tompouce van de burgemeester en het Oranjecomité

AMSTELVEEN - Alle plannen die het afgelopen jaar zijn gemaakt konden door de coronacrisis weer de prullenbak in. Toch heeft het Oranjecomité in Amstelveen iets nieuws bedacht: iedereen in de bejaardentehuizen een oranjetompouce.

RTV Amstelveen

"Het drama was natuurlijk groot; je bent immers een jaar lang bezig met de voorbereiding. We hebben van alles verzonnen, maar dat konden we allemaal afzeggen,” zegt Roland Vos van het Oranjecomité tegen mediapartner RTV Amstelveen. Drieduizend tompoucen worden vandaag door de burgemeester en wethouders in elektrische auto's door heel Amstelveen bezorgd. Vooral aan bewoners van verpleeg- en andere zorginstellingen. RTV Amstelveen maakte er een videoverslag van.