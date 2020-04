Creatief met Koningsdag: zo maakt Noord-Holland er alsnog een feestje van

NOORD-HOLLAND Geen koopjes scoren op de vrijmarkt, geen festivals met opzwepende dance-muziek en geen volle terrassen. Hoewel de coronacrisis deze editie van Koningsdag tot Woningsdag heeft gekroond, blijken Noord-Hollanders goed in staat zich thuis te vermaken. Hieronder de leukste inzendingen.

Nicole Knol en haar vriend vieren Koningsdag (of Woningsdag) dit jaar in hun achtertuin. Om het festivalgevoel te creëren, hebben ze van hun tuinhuis een bar gemaakt. "We vieren het in de tuin met het gezellige Qmusic op de achtergrond!" Nu maar hopen dat ze voldoende muntjes hebben gekocht.

Nicole Knol

Andere mensen missen vooral de Vrijmarkt, of juist het gevoel iets bezet houden. Pierre van Westen heeft het weerbericht voor vandaag goed bekeken, en besloten dat de hangmat in z'n tuin vandaag alleen van hem is. Proost, Pierre!

Pierre van Westen

Ook Ingeborg uit Broek op Langedijk mist overduidelijk de vrijmarkt, al heeft ze daar een slimme oplossing op bedacht. Ze heeft haar kleedje simpelweg voor de bank neergelegd. Haar handelswaar? Tissues, wc-papier, keukenrol en zakdoekjes. We hadden nog zo gezegd: niet hamsteren!

Ingeborg