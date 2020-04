Koningsdag Haarlem: rust, vlaggen en veel livestreams: ''Dit is toch best leuk''

HAARLEM - Waar normaal een dampende mensenmassa door de straten van Haarlem, schuift was het vandaag een rustige dag. Los van enkele in het oranje gehulde passanten en veel wapperend rood, wit en blauw aan de gevels, leek deze Koningsdag een dag als alle andere dagen, maar wel met een stralend zonnetje.

Barman Kjeld: "Er hangt wel echt een gekke sfeer in de stad. Heel veel mensen weten eigenlijk niet zo goed wat ze met zichzelf aan moeten op deze dag. Ja, het is een beetje raar."

Net als op Pasen konden Haarlemmers vandaag banklammen; een online kroegentocht doen. Met een speciaal pakket kunnen thuisblijvers genieten van acht verschillende bieren en meerdere spelletjes die door kroegen werden georganiseerd. Een van de deelnemende kroegen is Café du Theatre waar Oud-Hollandsche Spelletjes werden gedaan.

Misschien wel een hoogtepunt

Ook Café de Vijfhoek doet mee. Daar werd misschien wel het hoogtepunt van de dag gevierd met een stoelendans. Iedereen thuis kon meegenieten of natuurlijk meedoen. Op een groot scherm in de kroeg waren via een livestream de deelnemers thuis te zien en werd er druk meegespeeld met het spel.