Alkmaar City Run gaat ondanks coronamaatregelen door op 'veilige' manier

Team Vitrix bedacht een slimme manier bedacht om te voldoen aan de anderhalvemetermaatregel. De Alkmaar Vitrix Run zal worden verdeeld over meerdere weken, zodat hardlopers tijdens het rennen genoeg afstand van elkaar kunnen bewaren.

Deelnemers kunnen kiezen voor een parcours van 5 of 10 kilometer en er is zelfs een 'run' voor kinderen. Via de app Strava is de uitgezette route in Alkmaar te bekijken.

Aanleiding voor het organiseren van deze alternatieve hardloopwedstrijd, is het afgelaste evenememt Alkmaar City Run. Team Victrix doet elk jaar met veel enthousiasme mee met de run en traint er hard voor.

Applicatie op je telefoon

"Omdat we niet meer met z'n allen samen mogen zijn, hebben wij een hardloopwedstrijd bedacht die je zelf kan doen. Je loopt het parcours dat wij hebben uitgestippeld en je probeert een zo goed mogelijke tijd neer te zetten. De score houd je bij met een applicatie op je telefoon en dan kom je op onze ranglijst", verklaart de organisatie.

Van woensdag 6 mei tot en met woensdag 20 mei is het mogelijk om het parcours te lopen en de scores via de app door te geven. De winnaars worden na 20 mei door de organisatie bekendgemaakt.