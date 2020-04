Tienjarige Guus vindt eerste ei van scholekster op Texel. "Het is mijn eerste lieuw-ei"

Guus, de tienjarige zoon van de bekende Texelse schapenboer Jan Willem Bakker, helpt volop mee in het bedrijf nu hij niet naar school hoeft in deze coronatijd. Afgelopen week was hij samen met stagiaire Danny in het land om de lammetjes te voeren en zag hij scholeksters bij een tuunwal.

Een dag later vonden ze het eerste ei van deze scholekster, op Texel beter bekend als Lieuw. "Ik vind het leuk dat we het ei gevonden hebben maar ik hoef niet direct vogelwachter te worden", vertelt hij.

Texelse vogel

De scholekster of lieuw is op Texel een bekende vogel. In 2016 werd de lieuw nog uitgeroepen tot de Eilandvogel van Texel. Deze waddenvogel met zijn zwart-witte verendek en rood-oranje snavel is een veelvoorkomende vogel op het eiland. Je kan de vogel herkennen aan het kenmerkende geluid dat ie maakt: te-piet, te-piet, te-piet. De lieuw leeft op de kwelders aan de rand van Texel. Daar eet ie kokkels, garnalen en zeepieren. Daar broedt ie ook. Maar ook is de lieuw te vinden meer landinwaarts, zoals in de polders en op de Hoge berg, waar Guus het nestje vond. De vogel eet daar vooral wormen en insecten. Het broedseizoen van de lieuw oftewel de scholekster duurt tot juli.

Op Texel is er ook een stichting de Lieuw. Dit is een organisatie van boeren, agrariers en natuurbeschermers die zich inzet voor de bescherming van weidevogels en het behoud van natuurhistorsche elementen in het Texelse landschap zoals de schapenboeten en tuunwallen.