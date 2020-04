Koningsdag West-Friesland: de vlag hangt uit en rust heerst op straat

WEST-FRIESLAND - "Geniet ervan, op afstand, maar samen", dat was de boodschap van Koning Willem-Alexander vanmorgen tijdens zijn toespraak en het lijkt er op dat iedereen zich daar aan houdt. In West-Friesland hangt iedereen massaal de vlag uit en lijkt iedereen zich te houden aan de boodschap van de koning en de burgemeesters.

NH Nieuws

In Medemblik is het deze ochtend erg rustig, de straten zijn gevuld met vlaggen in plaats van mensen en kleedjes vol met spullen. "Afgezien bij de bakker, daar stond een lange rij", merkte fotograaf Robert Gieling, die vanmorgen een wandeling door de stad maakte.



Zie hieronder de fotoserie van Medemblik. Tekst gaat onder de reportage door.

Ook in Obdam heerste de rust op straat. Veel mensen hadden al vroeg de vlag en hier en daar de wimpel opgehangen om op deze manier toch een beetje Koningsdag te vieren. En een lange rij bij de bakker? Die was er niet. In Obdam konden de tompoucen besteld worden en vervolgens bezorgd. Wel trof onze verslaggever kindjes op een kleedje aan met allemaal spulletjes die ze voor een leuk prijsje probeerden te verkopen. Zie hieronder de fotoserie uit Obdam. Tekst gaat onder de serie door.

Nikki Bleeker (10) en Fenna de Korte (10) uit Hoogkarspel zijn op deze Koningsdag aan het stoepkrijten en hebben iets moois gemaakt voor de koning. "We hadden de harten al gemaakt om alle mensen in Coronatijd sterkte te wensen, maar we wilden de koning zo toch een speciale verjaardag wensen. Want die is toch een beetje anders." De meiden zijn erg fanatiek met stoepkrijt; ze schreven al een grote boodschap op het fietspad in de buurt: "Houd anderhalve meter afstand" en maakten een speurtocht en een hinkelbaan voor de buurt. Artikel gaat verder onder de foto.

Nikki en Fenna

In Enkhuizen was iedereen vanmorgen nog fanatiek de vlag aan het ophangen. Maar ook daar waren er op straat bijna geen mensen te bekennen afgezien bij de bakker dan, aldus een verslaggever van WEEFF. Bekijk hier de fotoreportage uit Enkhuizen.

In de binnenstad van Hoorn siert ook de vlag het straatbeeld. Burgemeester Nieuwenburg adviseerde de inwoners van Hoorn gisteren via een video op Facebook om vooral thuis te blijven en daar Koningsdag te vieren. "Ik wens u allemaal een ontzettend gezellige dag toe, zorg goed voor elkaar, blijf thuis en blijf gezond."