Aalsmeers Harmonie speelt het Wilhelmus digitaal: "We hebben zoveel pret gehad!"

Ook de muzikanten van Aalsmeer Harmonie deden mee. Want weken thuis zitten en niet kunnen spelen gaat je niet in de koude kleren zitten, zegt vice-voorzitter Joan de Ruiter van de muziekvereniging. "Het is verre van perfect. Het kan altijd beter, maar we hebben zo ontzettend veel pret gehad om dit gewoon voor elkaar te krijgen."

"We zijn een amateurvereniging maar we hebben zoiets gaafs gedaan"

Het was volgens Joan de Ruiter best nog wel een 'gedoe' om het allemaal goed te krijgen. Een muzieklid nam het initiatief en speelde de melodiepartij in en maakte daar een filmpje van. Die werd vervolgens gedeeld onder de overige leden zodat ie ook een voorbeeld hadden."In drie dagen tijd heeft iedereen vervolgens een filmpje opgenomen. Ook de leden van in de tachtig deden mee."

Ze is ontzettend trots op het harmonieorkest: "We zijn een amateurvereniging maar we hebben met elkaar zoiets gaafs gedaan. Iedereen is over zijn schroom heen gestapt en heeft een filmpje gemaakt, soms na meer dan twintig pogingen."

Wat de Aalsmeerse betreft smaakt het naar meer: "Absoluut. Ik geloof dat er al plannen zijn om iets nieuws in te zetten!"