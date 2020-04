Verrassingsoptreden van internationale artiest RANI op Koningsdag voor Heerhugowaarders

HEERHUGOWAARD - Nu de viering van Koningsdag dit jaar is afgelast, heeft de gemeente Heerhugowaard een verrassing in petto voor Heerhugowaarders. Om 13.00 uur geeft de internationale artieste RANI een online optreden, met een aangepaste coronaversie van haar hit 'Post Malone'.

RANI is de artiestennaam van de Heerhugowaardse Shannon Hilversum. In overleg met haar management is het idee ontstaan om van het nummer Post Malone een aangepaste, akoestische versie te maken.

Het optreden is via de Instagram- en Facebookpagina van de gemeente Heerhugowaard te volgen: