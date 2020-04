Fort Kijkduin heeft vanaf nu een unieke online escaperoom: "Echt het gevoel dat je erin staat"

DEN HELDER - Vanwege de coronacrisis is de poort naar Fort Kijkduin in Huisduinen, net als bij alle andere musea, gesloten. Om het fort bij de mensen thuis te brengen is er nu een spel bedacht dat mensen online kunnen spelen.

Het idee voor een online escaperoom kwam van Samira Houtenbos van Escape Room Egmond: "Toen ik het idee kreeg ben ik gaan bellen met leuke locaties die ik kende. Fort Kijkduin was meteen enthousiast. Fotograaf Marco Ammers uit Graft was er ook meteen voor in dus toen zijn we aan de slag gegaan."

Wat het online spel over het Napoleontische fort zo bijzonder maakt is de manier waarop het is gemaakt: "In een escaperoom is de beleving heel belangrijk. Door de 360 graden fotografie, heb je echt het idee dat je in het fort bent.", vertelt Houtenbos, "Je kunt het spel spelen met 1 tot 4 mensen. Ook kinderen kunnen meedoen. Of je speelt het met vrienden vanaf meerdere locaties. Je krijgt een inlogcode en kunt dan samen spelen."

Lange Japie

Het verhaal van het spel gaat over de Lange Japie die jaloers is op Marcel, de vaste gids van het Fort. Hij heeft de directeur gevangen genomen. Spelers moeten met behulp van aanwijzingen en het combineren van informatie Marcel helpen.

"We hopen dat mensen die komen spelen vanwege de crisis die ons raakt een donatie willen doen. Ze kunnen dan ook nog weer prijzen winnen. Bij het museum kan je een overnachting winnen in het poortwachtershuisje, de fotograaf geeft een foto voor aan de wand weg en bij mij kan je na de crisis een spel spelen in de Escaperoom én de VirtualRealityroom."

'Eerste echte spelers'

De ontwikkeling van het spel ging heel hard. "Twee weken geleden was ik voor het eerst voor het spel in het fort. En nu is het al online. Er hebben al 50 mensen proefgespeeld en als ik nu kijk, zie ik ook de eerste echte spelers al druk bezig. De eerste reacties zijn heel positief. Ik ben dan ook erg trots." zegt Samira Houtenbos. Het spel is te spelen via deze website.