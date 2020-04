Kreileroord kleurt oranje, rood, wit en blauw met wedstrijdje huis versieren

KREILEROORD - De Oranjevereniging van Kreileroord roept dorpsgenoten op om op deze bijzondere editie van Koningsdag zoveel mogelijk het eigen huis te versieren. We kunnen geen kant op, is de gedachte, dus maak er dan thuis maar een mooi feestje van.

De zusjes Naomi en Noa Makken hebben vanmorgen vroeg al goed hun best gedaan. "We hebben ballonnen en vlaggen," zegt de kleine Noa, "We hebben harten op ons gezicht geschilderd, dat is het hart voor de zorg." vult haar grote zus aan.

"Het is even anders dan anders," vertelt Enny van der Kruit van de Oranjevereniging, "Anders waren we nu met een optocht met versierde fietsen bezig. Het is nu allemaal thuis blijven dus we proberen er gewoon met zijn allen wat leuks van te maken zodat het toch nog een beetje Koningsdag is."

Op flink wat plaatsen in het dorp zijn al mooie creaties ontstaan. Veel vlaggetjes maar ook hartjes voor de ramen, kroontjes, van alles komt voorbij. "Het begint er al mooi op te lijken, " zegt Van der Kruit, "We willen graag nog veel meer zien. Overalwillen we de vlag uit zien hangen of iets anders van versiering."

En dat klinkt misschien even als een klusje maar er staat ook zeker wat tegen over. "We gaan vanmiddag met een onafhankelijke jury door het dorp en de drie mooist versierde huizen krijgen een mooie prijs. Mensen kunnen een foto maken en die op onze Facebookpagina zetten. Dan kan het hele dorp het zien."

Naomi en Noa hebben hun best gedaan. Vanaf het balkon van hun versierde huis zwaaien ze nog even als echte prinsessen naar de camera. Naomi: "We gaan verder niet veel doen. Een beetje thuis zitten en in de achtertuin nog een spelletje doen, denk ik."

En er werd niet alleen versierd in Kreileroord. Ook in Middenmeer werden de slingers en vlaggen te voorschijn gehaald, is te zien in deze video van Joke van Leijden...