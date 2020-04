Geen auto's op de pont van IJmuiden uit vrees voor drukte door mooi weer

VELSEN - De veerpont tussen Velsen-Zuid en Velsen-Noord is vandaag, Koningsdag, afgesloten voor auto's. De gemeente Velsen neemt de maatregel om drukte te voorkomen. Met het mooie weer was het de afgelopen dagen druk bij de verbinding over het Noordzeekanaal.

