Kwakelaars genieten van Koningsdag: "De saamhorigheid vliegt om je heen"

DE KWAKEL - De Kwakelaars weten als geen ander hoe ze Koningsdag moeten vieren, oranjegezind als ze zijn! Ook Kwakelaars moeten rekening houden met het coronavirus maar dat wil niet zeggen dat ze deze dag helemaal ongemerkt voorbij willen laten gaan.

De viering van de zonnigste Koningsdag sinds jaren begon vanochtend om tien uur precies met het hijsen van de vlag op het plein voor het Dorpshuis en het spelen van het Wilhelmus. Van te voren werd opgeroepen om vooral thuis te blijven. Om dat goed te maken was het hijsen van de vlag online te volgen in de huiskamers.

Facebookfoto: Polderfeest

Na het hijsen van de vlag trok een kleine bonte stoet op een trekker en met veel vrolijke muziek langs de huizen. Op zoek naar Kwakelaars die het Koninklijke gezin een warm hart toedragen en het rood-wit-blauw hebben gehesen. Op honderd adressen werden de bewoners blij verrast met een lekkere taart. Een welkome verrassing voor een van de gelukkigen: "Ieder jaar weer weten ze iets prachtigs te verzinnen voor ons allemaal en dit doen ze geweldig. De saamhorigheid vliegt om je heen."

NH Nieuws

Ook burgemeester Heiliegers van de gemeente Uithoorn is blij dat Koningsdag op deze manier toch gevierd kon worden in de Kwakel. "Virtueel, met spelletjes doen, foto's maken. Ook met het hijsen van de vlag dat in een livestream uitgezonden werd. Dat vind ik echt fantastisch hoe dat hier georganiseerd wordt in ons dorp De Kwakel."

Bingo, quizzen & knutselen Koningsdag is ook de dag van spelletjes en knutselen. Mensen die van bingo houden werden op hun wenken bediend. Het Mobiele Bingoteam speelde met enkele flatbewoners vanaf het balkon een potje. Mensen die liever een quiz spelen konden dat online doen met de eerste enige echte Kwakelse Koningsdag Quiz. Aan de jonge Kwakelaars in tijden van corona is ook gedacht. Dit jaar is er geen optocht met versierde fietsen. De kids kunnen nu een prijs winnen door de mooiste vlag, kroon of Koningsdagslinger te maken van karton of crepepapier. De ouders van Milou stuurden een foto naar Facebook. Zo trots zijn ze op de vlag die hun jonge Milou hebben gemaakt.

