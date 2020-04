Bakkerij Koning berzorgt kilometer aan tompoucen tijdens Koningsdag

OBDAM - Koningsdag 2020 is door de corona-uitbraak anders dan anders, omdat we zoveel mogelijk thuis moeten blijven is Koningsdag omgedoopt tot 'Woningsdag'. Om mensen zo min mogelijk hun huis uit te laten gaan, bedacht bakkerij Koning een bezorgservice voor tompoucen. En met succes!

De bakkerij heeft meerdere vestigingen in de regio en gooide op veel plekken flyers in de brievenbus. Dat leverde uiteindelijk 18.000 bestelde tompoucen op. Dat is een flink aantal, helemaal als je ze achter elkaar legt. "Als je het achter elkaar legt dan is het een kilometer aan tompoucen", grapt Marjolein Bakker, die haar voortuin vanaf 7.30 uur vanmorgen heeft opengesteld als centraal afhaalpunt voor de 2200 bestelde tompoucen in Obdam.

Bezorgservice geen gek idee Dat het bezorgen van de tompoucen geen gek idee is geweest van bakkerij Koning, bleek in de loop van de ochtend uit gemaakte foto's van lange rijen bij andere bakkerijen in West-Friesland. De onderstaande foto's zijn gemaakt in Wognum en Enkhuizen, waar sommige mensen anderhalf uur moesten wachten op hun tompouce. Tekst loopt door onder foto's.

