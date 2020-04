Oproep tot actie tegen KNVB

DOETINCHEM - Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem roept de Nederlandse betaaldvoetbalclubs op om gezamenlijk in actie te komen tegen de KNVB. Boumans wijst de clubs in een lang betoog op Twitter op de mogelijkheid in de KNVB-reglementen om een (buitengewone) algemene vergadering uit te schrijven.

Ze zouden daar volgens de burgemeester onder meer de beslissing van de bond het over uitblijven van promotie en degradatie in dit seizoen ongedaan kunnen maken.

De Graafschap was als nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie hard op weg naar promotie naar de eredivisie. Het bestuur betaald voetbal van de KNVB besloot vrijdag echter om met instemming van de raad van commissarissen geen promotie en geen degradatie toe te passen in dit seizoen, dat vanwege het coronavirus niet kan worden afgemaakt.

Het leidde tot woedende reacties van onder meer De Graafschap, bekerfinalist FC Utrecht en SC Cambuur, de koploper van de eerste divisie die zo ook de gehoopte terugkeer naar de hoogste afdeling zag vervliegen. De clubs beraden zich over vervolgstappen.

AZ is niet tevreden over de manier waarop de KNVB de eredivisie heeft afgewikkeld. De Alkmaarders gaan niet akkoord met de verdeling van Europese tickets tussen de ploegen en had liever beslissingswedstrijden gespeeld op het moment dat dat mogelijk was. Ajax heeft wel begrip voor het besluit van de voetbalbond en zal via een solidariteitsfonds clubs gaan helpen. FC Volendam wordt financieel gecompenseerd door de KNVB en liet weten geen rechterlijke stappen te ondernemen na het besluit van afgelopen vrijdag. Telstar liet weten de emoties te begrijpen, maar dat het respect had voor de beslissingen van de KNVB.

Boumans begint zijn betoog met de mededeling dat zijn mening gekleurd is. "Na drie jaar Doetinchem zie ik het leven door een blauw/witte zebrabril." Hij zegt een "moreel appèl" te doen op zowel de KNVB als de clubs. "Mijns inziens had niet het bestuur, maar de algemene vergadering een besluit moeten nemen." Dat kan volgens de burgemeester alsnog als minimaal vier clubs zo'n vergadering bijeen roepen. Een meerderheid van de 34 profclubs zou dan het bestuursbesluit kunnen vernietigen of de reglementen herzien.

"De betaaldvoetbalclubs zouden zich collectief sterk kunnen maken voor elkaar en de KNVB een halt toeroepen. Dit is het moment om duidelijk te maken dat de clubs bepalen en niet de bond", schrijft Boumans.

Cambuur, dat vooruitlopend op de naderende promotie al de nodige investeringen deed en ook bezig is met de komst van een nieuw stadion, vreest in de financiële problemen te komen. De Friese club overweegt juridische stappen te nemen tegen de KNVB. "Ook in een crisis is rechtvaardigheid een groot goed. Wij blijven dan ook strijdbaar en onderzoeken alle mogelijkheden", aldus Cambuur. "Zodra we hier meer over kunnen melden, zullen we dit direct doen."