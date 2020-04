Auto slaat over de kop in Nederhorst den Berg: automobiliste gewond

NEDERHORST DEN BERG - Een vrouw is vannacht in Nederhorst den Berg gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Op de Vreelandseweg raakte ze enkele betonnen paaltjes die de stoep van de weg scheiden en sloeg over de kop.

Dat gebeurde nabij de kruising met de Overmeerseweg. Rond 4.30 uur verloor de automobiliste door onbekende oorzaak de macht over het stuur, en reed de stoep op. Daar ramde ze enkele betonnen paaltjes en sloeg over de kop, waarna de auto ondersteboven op het wegdek tot stilstand kwam.

In afwachting van de hulpdiensten hebben wakkergeschrokken buurtbewoners eerste hulp verleend, zo laat een getuige weten. De vrouw is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard en de ernst van haar verwondingen is niets bekend.