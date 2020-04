Koningsnacht ondanks crisis toch gezellig in Haarlem: "Het beste van maken"

HAARLEM - Van een live stream vanaf de Baseliek Sint Bavo, waar een dj plaatjes draaide, tot een pubquiz met gekkigheid en een drankje. Misschien was de Koningsnacht niet zoals je gewend bent, maar ook vanaf de bank of achter je laptop was er genoeg te beleven.

Ik Hou Van Holland Quiz

Waar er ook een feestje wordt gemaakt is bij Café du Théâtre. Daar is een online pubquiz georganiseerd en er doen dik tachtig teams mee. "Ja, eigenlijk zijn dat meer teams dan wanneer we de quiz in de kroeg organiseren'', zegt kroegeigenaar Tjerk Schreurs. Maar dit is natuurlijk in de verste verste niet zo gezellig. Toch is dit best een leuk alternatief.''