Keukenteam Rode Kruis Ziekenhuis serveert vandaag 'koningsmaaltijd'

BEVERWIJK - Een zalmpakketje uit de oven met dillesaus of toch varkenshaasmedaillon met geroosterde worteltjes en peterselie? Een lastige keuze voor de patiënten in het Rode Kruis Ziekenhuis, die vandaag een heus Koningsdagmenu krijgen voorgeschoteld.

Het keukenteam van het Beverwijkse ziekenhuis heeft ook dit jaar kosten noch moeite gespaard voor hun gasten. "Het is echt een oranjemenu", zo vertelt chef-kok van het ziekenhuis Marcel Schumacher tegen NH Nieuws. "Van oranje pompoensoep tot varkenshaas en een zalmpakketje uit de oven. Maar ook bijvoorbeeld een sinaasappelbavarois. En om 10 uur in de ochtend krijgen ze ook nog een oranjesoes met oranjeslagroom", aldus de goedlachse Schumacher. Marcel Schumacher ontfermt zich over de oranjesoezen. Tekst gaat verder onder de foto.

Er liggen op dit moment zo'n honderd patiënten in het ziekenhuis voor wie gekookt zal worden. "Normaal zijn dat er wel fors meer, denk aan toch tweehonderd patiënten. Het is nu door de coronacrisis iets rustiger geworden, dat is vervelend. We zien dat veel andere patiënten nu wegblijven. Daarentegen maken wij in de keuken nu ook hapjes en ander eten voor zorgmedewerkers die avond- en nachtdiensten maken. Zodat zij ook goed gemotiveerd blijven."

Quote "Het is heel onwerkelijk allemaal. Het is rustiger in het ziekenhuis, maar soms ook hectischer." chef-kok rkz marcel schumacher

Schumacher werkt al 48 jaar voor het ziekenhuis en gaat volgend jaar met pensioen. Ondanks al zijn ervaring maakt de coronacrisis veel indruk op hem. "Het is heel onwerkelijk allemaal. Het is rustiger, en soms ook hectisch. Maar uitval in mijn team heb ik niet. We zijn een goed georganiseerd en fijn team samen." Het volledige Koningsdagmenu voor de patiënten vandaag:

