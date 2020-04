88-jarige vrouw op klaarlichte dag beroofd van gouden halsketting

NIEUW-VENNEP - Een 88-jarige mevrouw uit Nieuw-Vennep is vanmiddag rond vier uur van haar gouden halsketting beroofd. De vrouw liep met haar rollator over de Zaaierstraat tot een jongen zijn fiets voor de rollator zette en haar ketting van haar hals rukte.

Erik Brugman uit Nieuw-Vennep vangt de vrouw op nadat ze is beroofd: "Ik was in de binnentuin van het verzorgingstehuis aan het werk toen ze aan kwam lopen en haar verhaal tegen iemand anders vertelde. Ik ben toen gelijk gestopt met werken en heb de politie gebeld." Erik vertelt dat de vrouw opvallend rustig bleef na de beroving. "In eerste instantie dacht ze dat ze haar zonnebril weg was, maar toen ze beter voelde merkte ze dat het om haar gouden ketting ging."

Volgens Erik zou het gaan om relatiegeschenk van haar vroegere werk. "Gelukkig is ze niet gevallen of erger, je weet niet wat deze beroving voor gevolgen had kunnen hebben." Erik is tot het moment dat de politie arriveerde bij de mevrouw gebleven.

Op sociale media wordt verontwaardigd gereageerd: "Een vrouw wenst het 88-jarige slachtoffer veel sterkte, een ander beschrijft haar verontwaardiging: "Wat een triest figuur". Ook Erik laat weten heel boos te zijn: "Er gebeuren een heleboel dingen in de wereld die niet kunnen, maar om de ouderen zoiets aan te doen. Dat maakt mij heel boos."

Jongeman met petje en bril

Na de beroving heeft de politie een Burgernet melding uitgestuurd. Het zou gaan om een blanke man met een petje, een bril en waarschijnlijk draagt hij een grijs sportpak. Hij gebruikte een herenfiets bij de beroving en is te herkennen aan een mager postuur. De politie heeft de man nog niet aangehouden en vraagt daarom naar hem uit te kijken.